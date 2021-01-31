Гол Исака на 93-й минуте спас «Реал Сосьедад» от поражения в матче с «Вильярреалом»

«Реал Сосьедад» в матче 21-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Вильярреалом» со счетом 1:1.

На гол Дани Парехо гости ответили точным ударом Александра Исака на 93-й минуте.

После этого матча «Вильярреал» с 35 очками занимает пятое место в ла лиге, «Реал Сосьедад» с 32 очком — на шестой строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

21-й тур

«Вильярреал» — «Реал Сосьедад» — 1:1 (1:0)

Голы: Парехо, 3 (1:0). Исак, 90+3 (1:1).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, Педраса, Пау Торрес, Парехо, Капуэ, Коклен (Эступиньян, 76), Тригерос, Мойсес Гомес, Пако Алькасер (Ниньо, 81).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа (Горосабель, 78), Элустондо, Ле Норман (Янузай, 78), Ильярраменди (Субименди, 46), Порту (Фернандес, 78), Мерино, Гевара (Гуриди, 66), Оярсабаль, Исак.

Предупреждения: Ильярраменди, 32. Ле Норман, 49. Гевара, 59. Капуэ, 69.

Судья: Диас де Мера Эскудерос (Испания).

30 января. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».