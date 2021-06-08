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Торган Азар высказал мнение о проблемах брата в «Реале»

8 июня 2021, 22:57
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Полузащитник сборной Бельгии и «Боруссии» из Менхенгладбаха Торган Азар попытался объяснить причины неудачного выступления своего брата — Эдена Азара — в Испании.

Азар-младший заявил, что у его старшего брата пока действительно не получилось проявить себя в примере и в мадридском «Реале».

«С испанской прессой бывает не так-то просто. Мы видели это с другими игроками. С другой стороны, понятно, почему они так его критикуют — у Эдена не получалось особо показать себя за последние два года.

Думаю, испанские медиа это понимают, и понимают, какой уровень у Эдена. Надеюсь, что в следующем сезоне он покажет себя», — заявил Торган Азар в интервью Marca.

Эден Азар перешел из «Челси» в «Реал» в 2019 году. В минувшем сезоне бельгиец принял участие в 21 встрече за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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