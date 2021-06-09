Гвардиола считает, что Куман заслужил провести еще один год в «Барселоне»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что наставник «Барселоны» Роналд Куман заслужил право поработать еще один год в каталонском клубе.
«Куман — идеальный тренер для «Барселоны» на следующий сезон. Я рад, что президент клуба, Жоан Лапорта это понимает. Прошлый сезон был тяжелым для всех. Роналд заслуживает получить еще один год, уже с болельщиками на трибунах во время матчей. К тому же, вторые сезоны обычно у всех получаются лучше, чем первые. «Барселона» показывала хороший футбол время от времени и была одной из лучших в Испании в минувшем сезоне», — приводит Goal слова Гвардиолы.
Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год.
Роналд Куман стал главным тренером «Барселоны» летом 2020 года. 3 июня президент клуба, Жоан Лапорта сообщил, что голландский специалист останется в команде на сезон-2021/22.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/guardiola-return-barca-man-city-koeman-deserves-another-yea/14ckgicgtsuis14kutu315o43h
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