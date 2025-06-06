Тебас считает, что «Золотой мяч» должен достаться Ямалю или Винисиусу

Глава ла лиги Хавьер Тебас поделился мнением о том, кто заслуживает получить «Золотой мяч» по итогам сезона-2024/25.

«Награда должна достаться либо Ламину Ямалю, либо Винисиусу. Почему Винисиус? Он не провел суперсезон, но не стоит забывать, что в начале он был очень хорош. «Золотой мяч» — это оценка всего сезона, а у него еще остались международные матчи и клубный чемпионат мира. Это два игрока, которые выступают в Испании», — приводит Marca слова Тебаса.

В минувшем сезоне 17-летний Ямаль провел 55 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 18 голами и 25 результативными передачами. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл ла лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

24-летний Винисиус сыграл 52 матча за «Реал» в сезоне-2024/25, забив 21 мяч и сделав 18 голевых передач. В 2024 году бразилец занял второе место в голосовании за звание лучшего футболиста мира.