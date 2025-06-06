Рафинья признан лучшим игроком ла лиги в сезоне-2024/25

Полузащитник «Барселоны» Рафинья стал лучшим игроком чемпионата Испании по итогам сезона-2024/25, сообщается на сайте ла лиги.

В финальном голосовании 28-летний бразилец обошел партнеров по команде Ламина Ямаля, Педри и Роберта Левандовского, а также футболистов «Реала» Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джудa Беллингема.

В минувшем сезоне Рафинья провел 36 матчей в ла лиге, отметившись 18 голами и 11 результативными передачами. Всего на его счету 34 забитых мяча и 25 голевых передач в 57 играх за «Барселону» в сезоне-2024/25. Вместе с каталонской командой он стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.