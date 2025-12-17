«Валенсия» выиграла у «Спортинга» в Кубке Испании

«Валенсия» переиграла хихонский «Спортинг» в матче 1/16 финала Кубка Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе «Эль-Молинон» в Хихоне.

Полузащитник Лукас Бельтран на 4-й минуте открыл счет, а нападающий Даниэль Раба в начале второй половины удвоил преимущество «летучих мышей».

Соперник «Валенсии» по 1/8 финала определится после жеребьевки. Ранее победы в 1/16 финала уже одержали «Эльче» и «Депортиво».