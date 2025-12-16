Тер Штеген проводит первый матч за «Барселону» с мая

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген проводит первый матч за каталонцев с мая.

Голкипер вышел в стартовом составе в матче Кубка Испании против «Гвадалахары» в четвертом раунде турнира.

В последний раз немец играл против «Вильярреала» (2:3) в чемпионате Испании в мае. Он пропускал матчи из-за травм и конфликтов с руководством.

33-летний тер Штеген играет за «Барселону» с 2014 года. На его счету 422 матча за клуб.