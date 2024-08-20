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Симеоне — о Феликсе: «Скоро вы узнаете, речь идет о трансфере»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слухи о возможном переходе форварда Жоау Феликса в «Челси».

«Феликс сегодня покидает команду? Скоро вы узнаете, речь идет о трансфере. Мне уже об этом сообщили», — приводит слова Симеоне журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Челси» подпишет с 24-летним португальцем контракт до лета 2030 года, договор также будет включать опцию продления. Игрок пройдет медосмотр в ближайшие 24-48 часов.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Барселону» на правах аренды. В 54 матчах во всех турнирах португалец забил 13 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт форварда с «Атлетико» рассчитан до лета 2029 года.

Диего Симеоне
Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК Челси
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«Атлетико» в стартовом матче ла лиги сыграл вничью с «Вильярреалом»
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1
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
2
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
3
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
4
 Вальядолид 1 1 0 0 1-0 3
5
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
7
 Атлетико 1 0 1 0 2-2 1
8
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
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 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
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