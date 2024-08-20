Симеоне оценил игру новичка Альвареса в его дебютном матче в ла лиге

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что думает об игре нападающего Хулиана Альвареса в дебютном матче ла лиги против «Вильярреала» (2:2).

«Хулиан постепенно вливается в коллектив, но ему нужно привыкнуть к нашей игровой системе. Мы надеемся, что у нас он сможет развить все свои качества», — заявил Симеоне после матча.

12 августа Альварес перешел из «Манчестер Сити» в «Атлетико». Контракт игрока рассчитан на 6 лет.