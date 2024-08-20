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Сегодня, 08:05

Симеоне оценил игру новичка Альвареса в его дебютном матче в ла лиге

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что думает об игре нападающего Хулиана Альвареса в дебютном матче ла лиги против «Вильярреала» (2:2).

«Хулиан постепенно вливается в коллектив, но ему нужно привыкнуть к нашей игровой системе. Мы надеемся, что у нас он сможет развить все свои качества», — заявил Симеоне после матча.

12 августа Альварес перешел из «Манчестер Сити» в «Атлетико». Контракт игрока рассчитан на 6 лет.

Диего Симеоне
ФК Атлетико
Хулиан Альварес
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 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
2
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
3
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
4
 Вальядолид 1 1 0 0 1-0 3
5
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
7
 Атлетико 1 0 1 0 2-2 1
8
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
9
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
10
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
11
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
12
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
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 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
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 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
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17
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
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 Р. Сосьедад 1 0 0 1 1-2 0
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15.08 22:30
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16.08 22:30
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 1 : 1
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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