«Севилья» вернула Аугустинссона из «Астон Виллы» и отдала в аренду «Мальорке»

«Севилья» отправила защитника Людвига Аугустинссона в аренду в «Мальорку», сообщает сайт испанского клуба.

28-летний шведский футболист первую половину сезона провел в «Астон Вилле», также на правах аренды, а оставшуюся часть доиграет в Испании.

В составе английской команды Аугустинссон принял участие только в 5 играх во всех турнирах.

Контракт шведа с «Севильей» рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.