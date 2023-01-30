Полузащитник «Севильи» Дилэйни перешел в «Хоффенхайм» на правах аренды

Полузащитник «Севильи» Томас Дилэйни перешел в «Хоффенхайм» на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

31-летний датчанин будет выступать под 17-м номером.

В этом сезоне на его счету 8 матчей в чемпионате Испании.