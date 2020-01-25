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Серхио Бускетс: «Девятка» «Барселоны» получила травму. Но трансферы — не моя прерогатива»

25 января 2020, 23:40
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после поражения от «Валенсии» (0:2) в матче 21-го тура чемпионата Испании прокомментировал итоги встречи.

«Матч был сложным, — приводит слова Бускетса El Chiringuito. — В первом тайме у нас не получалось продвигаться так глубоко, как хотелось бы. Как только игра стала лучше, то пропустили первый гол. Необходимо приспосабливаться к тому, что требует от нас тренерский штаб. Наша «девятка» получила травму. Восстанавливаются игроки, которые могли бы заменить его. Трансферы — не моя прерогатива».

Валенсия — Барселона

 

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