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Сегодня, 02:29

«Гранада», «Сельта» и «Вальядолид» вышли в 3-й раунд Кубка Испании, «Эспаньол» проиграл клубу 4-го дивизиона

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сельта» крупно обыграла «Саламанку» в матче 2-го раунда Кубка Испании — 7:0. Фернандо Лопес оформил дубль, а также по голу забили Тадео Алленде, Пабло Дюран, Уиллиот Сведберг, Уго Сотело и Карлос Домингес.

Испания. Кубок. 2-й раунд
03 дек, 23:00. ()
Саламанка
0:7
Сельта

«Гранада» в серии пенальти обыграла «Сарагосу» (2:2, пен. -5:4), «Эльче» благодаря одному голу Оскара Плано победил «Еклано» (1:0), «Вальядолид» в дополнительное время переиграл «Реал Авила» (4:2), «Эспаньол» потерпел поражение от «Барбастро» (0:2), а «Лас-Пальмас» одержал победу над «Европой» (2:1).

Испания. Кубок. 2-й раунд
03 дек, 23:00. La Romareda (Сарагоса)
Сарагоса
2:2
Гранада
Испания. Кубок. 2-й раунд
03 дек, 22:00. Municipal La Constitucion (Екла)
Еклано
0:1
Эльче
Испания. Кубок. 2-й раунд
03 дек, 21:00. ()
Реал Авила
2:4
Вальядолид
Испания. Кубок. 2-й раунд
03 дек, 23:00. Municipal de Deportes Barbastro (Барбастро)
Барбастро
2:0
Эспаньол
Испания. Кубок. 2-й раунд
03 дек, 23:15. Nou Sardenya (Барселона)
Европа
1:2
Лас-Пальмас

Футбол
ФК Вальядолид
ФК Гранада
ФК Лас-Пальмас
ФК Сарагоса
ФК Сельта
ФК Эльче
ФК Эспаньол
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«Барселона» разгромила «Мальорку», Рафинья оформил дубль
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 12 1 3 48-17 37
2
 Реал 14 10 3 1 30-11 33
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Атлетик 15 7 5 3 22-14 26
5
 Вильярреал 14 7 5 2 27-23 26
6
 Мальорка 16 7 3 6 16-18 24
7
 Осасуна 15 6 5 4 20-23 23
8
 Жирона 15 6 4 5 22-20 22
9
 Р. Сосьедад 15 6 3 6 13-11 21
10
 Бетис 15 5 5 5 16-18 20
11
 Севилья 15 5 4 6 14-19 19
12
 Сельта 15 5 3 7 23-27 18
13
 Р. Вальекано 14 4 4 6 14-16 16
14
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
15
 Лас-Пальмас 15 4 3 8 20-26 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
17
 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
19
 Валенсия 13 2 4 7 13-21 10
20
 Вальядолид 15 2 3 10 10-32 9
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 - : -
12.01 00:00
Алавес – Жирона
 - : -
12.01 00:00
Атлетико – Осасуна
 - : -
12.01 00:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 00:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
12.01 00:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
12.01 00:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.01 00:00
Вальядолид – Бетис
 - : -
12.01 00:00
Эспаньол – Леганес
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 9
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 8
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 11 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 12 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 13 1 4
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