«Гранада», «Сельта» и «Вальядолид» вышли в 3-й раунд Кубка Испании, «Эспаньол» проиграл клубу 4-го дивизиона

«Сельта» крупно обыграла «Саламанку» в матче 2-го раунда Кубка Испании — 7:0. Фернандо Лопес оформил дубль, а также по голу забили Тадео Алленде, Пабло Дюран, Уиллиот Сведберг, Уго Сотело и Карлос Домингес.

«Гранада» в серии пенальти обыграла «Сарагосу» (2:2, пен. -5:4), «Эльче» благодаря одному голу Оскара Плано победил «Еклано» (1:0), «Вальядолид» в дополнительное время переиграл «Реал Авила» (4:2), «Эспаньол» потерпел поражение от «Барбастро» (0:2), а «Лас-Пальмас» одержал победу над «Европой» (2:1).