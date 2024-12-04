Рафинья — о своем дубле в матче с «Мальоркой»: «Я в лучшей форме, но не хочу останавливаться»

Левый вингер «Барселоны» Рафинья прокомментировал свой дубль в перенесенном матче 19-го тура ла лиги с «Мальоркой» (5:1).

«Я в лучшей форме, но не хочу останавливаться. Обожаю этот клуб и сделаю все, что могу, чтобы помочь на поле», — цитирует Рафинью Football Espana.

В текущем сезоне 27-летний футболист забил 16 голов и отдал 10 результативных передач в 21 матче за «Барсу» во всех турнирах.