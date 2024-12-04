Рафинья — о своем дубле в матче с «Мальоркой»: «Я в лучшей форме, но не хочу останавливаться»
Левый вингер «Барселоны» Рафинья прокомментировал свой дубль в перенесенном матче 19-го тура ла лиги с «Мальоркой» (5:1).
«Я в лучшей форме, но не хочу останавливаться. Обожаю этот клуб и сделаю все, что могу, чтобы помочь на поле», — цитирует Рафинью Football Espana.
В текущем сезоне 27-летний футболист забил 16 голов и отдал 10 результативных передач в 21 матче за «Барсу» во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|16
|12
|1
|3
|48-17
|37
|
2
|Реал
|14
|10
|3
|1
|30-11
|33
|
3
|Атлетико
|15
|9
|5
|1
|26-8
|32
|
4
|Атлетик
|15
|7
|5
|3
|22-14
|26
|
5
|Вильярреал
|14
|7
|5
|2
|27-23
|26
|
6
|Мальорка
|16
|7
|3
|6
|16-18
|24
|
7
|Осасуна
|15
|6
|5
|4
|20-23
|23
|
8
|Жирона
|15
|6
|4
|5
|22-20
|22
|
9
|Р. Сосьедад
|15
|6
|3
|6
|13-11
|21
|
10
|Бетис
|15
|5
|5
|5
|16-18
|20
|
11
|Севилья
|15
|5
|4
|6
|14-19
|19
|
12
|Сельта
|15
|5
|3
|7
|23-27
|18
|
13
|Р. Вальекано
|14
|4
|4
|6
|14-16
|16
|
14
|Леганес
|15
|3
|6
|6
|14-20
|15
|
15
|Лас-Пальмас
|15
|4
|3
|8
|20-26
|15
|
16
|Алавес
|15
|4
|2
|9
|16-25
|14
|
17
|Хетафе
|15
|2
|7
|6
|10-13
|13
|
18
|Эспаньол
|14
|4
|1
|9
|15-27
|13
|
19
|Валенсия
|13
|2
|4
|7
|13-21
|10
|
20
|Вальядолид
|15
|2
|3
|10
|10-32
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.12
|21:00
|
Мальорка – Барселона
|1 : 5
|4.12
|23:00
|
Атлетик – Реал
|- : -
|12.01
|00:00
|
Алавес – Жирона
|- : -
|12.01
|00:00
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|12.01
|00:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|- : -
|12.01
|00:00
|
Р. Вальекано – Сельта
|- : -
|12.01
|00:00
|
Р. Сосьедад – Вильярреал
|- : -
|12.01
|00:00
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.01
|00:00
|
Вальядолид – Бетис
|- : -
|12.01
|00:00
|
Эспаньол – Леганес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|9
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|8
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|11
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|12
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|13
|1
|4
Новости