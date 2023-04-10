Рюдигер признался, что рад возможности Крооса выиграть Кубок Испании

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Испании. Ранее в полуфинале мадридцы обыграли «Барселону» с общим счетом 4:1.

«Тот камбэк, который мы совершили на «Камп Ноу», был невероятен. Очень рад за Тони Крооса. Он постоянно говорил мне, что почти за десять лет в «Реале» никогда не выигрывал Кубок Испании», — цитирует Рюдигера Marca.

В финале «Реал» сыграет с «Осасуной», которая ранее никогда не выигрывала Кубок Испании.