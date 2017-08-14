03:57 14 августа | Футбол — Испания

Роналду грозит дисквалификация до 12 матчей за толчок арбитра

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Форвард "Реала" Криштиану Роналду может получить дисквалификацию до 12 матчей по итогам матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1). Напомним, что португалец был удален в этой встрече за симуляцию и перед тем, как покинуть поле, толкнул судью Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа.

Арбитр отразил этот момент в своем рапорте. По правилам испанской футбольной федерации это может грозить игроку дисквалификацией на срок от 4 до 12 матчей.

Ожидается, что Роналду пропустит ответную встречу против "Барселоны", и как минимум первые игры чемпионата Испании против "Депортиво", "Валенсии", "Леванте" и "Реал Сосьедада".

"Барса" – "Реал". Был ли пенальти на Суаресе? За что удалили Роналду?

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Flamenco

За суперкубок больше играть не будет! Он завершил карьеру!

09:10 14 августа

Slim Taller

Пови, а им лишь-бы новость склепать,правила читать не нужно.Они не отличают Кубок Короля с Суперкубком Испании.

09:05 14 августа

Пови

Ничего так, что Модрич отбывал вчера дисквалификацию за красную карточку трехлетней давности полученную в суперкубке! В Испании дисквалификация в суперкубке распространяется только на матчи суперкубка, так что Роналду не будет играть в Суперкубке ближайшие 5 лет, чемпионат тут не причем)

08:12 14 августа

Солёный

В Испании КДК есть... арбитров дисквалифицируют?

07:48 14 августа

Уралмашевец

5 или 12? Определитесь, что пишете ))) Или больше нечего писать, новости закончились?

07:40 14 августа

баламошка

Будет время погулять и отдохнуть перед получением 5 золотого мяча.

06:55 14 августа