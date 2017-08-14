Роналду грозит дисквалификация до 12 матчей за толчок арбитра

Форвард "Реала" Криштиану Роналду может получить дисквалификацию до 12 матчей по итогам матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1). Напомним, что португалец был удален в этой встрече за симуляцию и перед тем, как покинуть поле, толкнул судью Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа.
Арбитр отразил этот момент в своем рапорте. По правилам испанской футбольной федерации это может грозить игроку дисквалификацией на срок от 4 до 12 матчей.
Ожидается, что Роналду пропустит ответную встречу против "Барселоны", и как минимум первые игры чемпионата Испании против "Депортиво", "Валенсии", "Леванте" и "Реал Сосьедада".
"Барса" – "Реал". Был ли пенальти на Суаресе? За что удалили Роналду?
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- Депортиво
- Реал Сосьедад
- Леванте
Flamenco
За суперкубок больше играть не будет! Он завершил карьеру!
09:10 14 августа
Slim Taller
Пови, а им лишь-бы новость склепать,правила читать не нужно.Они не отличают Кубок Короля с Суперкубком Испании.
09:05 14 августа
Пови
Ничего так, что Модрич отбывал вчера дисквалификацию за красную карточку трехлетней давности полученную в суперкубке! В Испании дисквалификация в суперкубке распространяется только на матчи суперкубка, так что Роналду не будет играть в Суперкубке ближайшие 5 лет, чемпионат тут не причем)
08:12 14 августа
Солёный
В Испании КДК есть... арбитров дисквалифицируют?
07:48 14 августа
Уралмашевец
5 или 12? Определитесь, что пишете ))) Или больше нечего писать, новости закончились?
07:40 14 августа
баламошка
Будет время погулять и отдохнуть перед получением 5 золотого мяча.
06:55 14 августа