«Реал Сосьедад» продлит контракт с 19-летним полузащитником Пабло Марином

«Реал Сосьедад» в ближайшее время продлит контракт с 19-летним полузащитником Пабло Марином. Новое соглашение будет рассчитано до 2027 года, сообщает Marca.

Действующей соглашение игрока с командой из Сан-Себастьяна истекает летом 2024-го.

Марин является воспитанником академии «Сосьедада». В этом сезоне он провел по два матча в чемпионате Испании и Лиге Европы.