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Сегодня, 23:32

«Реал Сосьедад» продлит контракт с 19-летним полузащитником Пабло Марином

Иван Шитик
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» в ближайшее время продлит контракт с 19-летним полузащитником Пабло Марином. Новое соглашение будет рассчитано до 2027 года, сообщает Marca.

Действующей соглашение игрока с командой из Сан-Себастьяна истекает летом 2024-го.

Марин является воспитанником академии «Сосьедада». В этом сезоне он провел по два матча в чемпионате Испании и Лиге Европы.

ФК Реал Сосьедад
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 1 1 31-4 34
2
 Реал 12 10 2 0 29-10 32
3
 Атлетико 13 7 3 3 21-13 24
4
 Бетис 13 7 3 3 17-9 24
5
 Осасуна 13 7 2 4 15-12 23
6
 Р. Сосьедад 13 7 2 4 17-16 23
7
 Атлетик 13 6 3 4 21-14 21
8
 Вильярреал 13 5 3 5 14-10 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Вальядолид 13 5 2 6 13-18 17
11
 Мальорка 13 4 4 5 12-13 16
12
 Валенсия 13 4 4 5 19-15 16
13
 Хетафе 13 3 5 5 12-19 14
14
 Альмерия 13 4 1 8 15-22 13
15
 Жирона 13 3 4 6 18-21 13
16
 Эспаньол 13 2 6 5 16-21 12
17
 Сельта 13 3 2 8 14-26 11
18
 Севилья 13 2 5 6 12-20 11
19
 Кадис 13 2 5 6 8-24 11
20
 Эльче 13 0 4 9 9-29 4
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38 тур
4.11 23:00
Жирона – Атлетик
 2 : 1
5.11 16:00
Хетафе – Кадис
 0 : 0
5.11 18:15
Вальядолид – Эльче
 2 : 1
5.11 20:30
Сельта – Осасуна
 1 : 2
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 2 : 0
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 1 : 1
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 1 : 1
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
 0 : 2
6.11 23:00
Бетис – Севилья
 1 : 1
7.11 23:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 11 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 6 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 11 1 5
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