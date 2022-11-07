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7 ноября, 23:43

Эден Азар зимой готов покинуть «Реал»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Эден Азар готов покинуть «Реал» в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

Футболист смирился с тем, что не сможет пробиться в состав при главном тренере Карло Анчелотти. Он хочет перейти в команду, где сможет получить стабильную игровую практику.

Контракт 31-летнего бельгийца с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 6 матчей за испанскую команду, забил один гол и отдал одну результативную передачу во всех турнирах.

Напомним, за трансфер Азара «Реал» в 2019 году заплатил свыше 110 миллионов евро, что делает бельгийца самым дорогим футболистом в истории «сливочных».

Эден Азар
ФК Реал
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2
 Реал 12 10 2 0 29-10 32
3
 Атлетико 13 7 3 3 21-13 24
4
 Бетис 13 7 3 3 17-9 24
5
 Осасуна 13 7 2 4 15-12 23
6
 Р. Сосьедад 13 7 2 4 17-16 23
7
 Атлетик 13 6 3 4 21-14 21
8
 Вильярреал 13 5 3 5 14-10 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Вальядолид 13 5 2 6 13-18 17
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 Мальорка 13 4 4 5 12-13 16
12
 Валенсия 13 4 4 5 19-15 16
13
 Хетафе 13 3 5 5 12-19 14
14
 Альмерия 13 4 1 8 15-22 13
15
 Жирона 13 3 4 6 18-21 13
16
 Эспаньол 13 2 6 5 16-21 12
17
 Сельта 13 3 2 8 14-26 11
18
 Севилья 13 2 5 6 12-20 11
19
 Кадис 13 2 5 6 8-24 11
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 Эльче 13 0 4 9 9-29 4
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Жирона – Атлетик
 2 : 1
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Хетафе – Кадис
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Вальядолид – Эльче
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5.11 20:30
Сельта – Осасуна
 1 : 2
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 2 : 0
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 1 : 1
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 1 : 1
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
 0 : 2
6.11 23:00
Бетис – Севилья
 1 : 1
7.11 23:00
Р. Вальекано – Реал
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