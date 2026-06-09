«Реал» объявил об уходе Арбелоа

«Реал» объявил об уходе главного тренера Альваро Арбелоа.

43-летний специалист возглавил мадридский клуб 13 января, сменив на посту Хаби Алонсо.

В сезоне-2025/26 «сливочные» набрали 86 очков и заняли второе место в таблице чемпионата Испании. Под руководством Арбелоа «Реал» провел 28 матчей, одержал 18 побед, дважды сыграл вничью и потерпел восемь поражений

Ранее в СМИ сообщалось, что «Реал» достиг договоренности с Жозе Моуринью о возвращении в клуб. Португалец уже возглавлял «сливочных» — с 2010 по 2013 год.