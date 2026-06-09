«Атлетико» опубликовал заявление в ответ на предложение «Реала» о трансфере Альвареса

«Атлетико» ответил заявлением на официальное предложение «Реала» по трансферу нападающего Хулиана Альвареса.

9 июня «Королевский клуб» объявил, что предложил «матрасникам» 150 миллионов евро за 26-летнего аргентинца. «Сливочные» сообщили, что «Атлетико» поблагодарил их за предложение, но ответил отказом, ссылаясь отступные игрока в размере 500 миллионов евро.

Спустя некоторое время «Атлетико» выступил со своим заявлением в ответ на публикацию «Реала».

«Вы обрезали видео с Папой Римским, где он говорил, что тоже болеет за «Атлетико». Вы, видимо, перепутали воспитанность с благодарностью, но, чтобы не было сомнений: мы вам ни за что не благодарны. Мы не изучали и не рассматриваем никаких предложений по Хулиану. Как мы можем с вами не ладить, если вы смешите нас даже больше, чем «Барселона», — говорится в заявлении пресс-службы мадридского клуба.

Альварес выступает за «Атлетико» с августа 2024 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 20 голов и сделал 9 результативных передач в 49 матчах за команду во всех турнирах. Контракт аргентинца с клубом действует до 30 июня 2030 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.

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