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Сегодня, 21:32

«Атлетико» опубликовал заявление в ответ на предложение «Реала» о трансфере Альвареса

Сергей Филин
Хулиан Альварес.
Фото Getty Images

«Атлетико» ответил заявлением на официальное предложение «Реала» по трансферу нападающего Хулиана Альвареса.

9 июня «Королевский клуб» объявил, что предложил «матрасникам» 150 миллионов евро за 26-летнего аргентинца. «Сливочные» сообщили, что «Атлетико» поблагодарил их за предложение, но ответил отказом, ссылаясь отступные игрока в размере 500 миллионов евро.

Спустя некоторое время «Атлетико» выступил со своим заявлением в ответ на публикацию «Реала».

«Вы обрезали видео с Папой Римским, где он говорил, что тоже болеет за «Атлетико». Вы, видимо, перепутали воспитанность с благодарностью, но, чтобы не было сомнений: мы вам ни за что не благодарны. Мы не изучали и не рассматриваем никаких предложений по Хулиану. Как мы можем с вами не ладить, если вы смешите нас даже больше, чем «Барселона», — говорится в заявлении пресс-службы мадридского клуба.

Альварес выступает за «Атлетико» с августа 2024 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 20 голов и сделал 9 результативных передач в 49 матчах за команду во всех турнирах. Контракт аргентинца с клубом действует до 30 июня 2030 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.

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Хулиан Альварес
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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«Реал» объявил об уходе Арбелоа
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2
 Реал 38 27 5 6 77-35 86
3
 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4
 Атлетико 38 21 6 11 62-44 69
5
 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6
 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7
 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8
 Р. Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9
 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10
 Р. Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11
 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12
 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13
 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14
 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15
 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16
 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17
 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18
 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19
 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20
 Овьедо 38 6 11 21 26-60 29
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38 тур
23.05 22:00 Алавес – Р. Вальекано 1 : 2
23.05 22:00 Бетис – Леванте 2 : 1
23.05 22:00 Сельта – Севилья 1 : 0
23.05 22:00 Эспаньол – Р. Сосьедад 1 : 1
23.05 22:00 Хетафе – Осасуна 1 : 0
23.05 22:00 Жирона – Эльче 1 : 1
23.05 22:00 Мальорка – Овьедо 3 : 0
23.05 22:00 Реал – Атлетик 4 : 2
23.05 22:00 Валенсия – Барселона 3 : 1
24.05 22:00 Вильярреал – Атлетико 5 : 1
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 25
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 23
Анте Будимир
Анте Будимир

Осасуна

 17
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 11
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 10
Педри
Педри

Барселона

 9
И К Ж
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 34 2 10
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 29 2 9
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 33 2 6
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