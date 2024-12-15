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«Реал» на выезде сыграл вничью с «Райо Вальекано»

Сергей Разин
корреспондент
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14 декабря. «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3).
Фото Reuters

«Реал» в матче 17-го тура чемпионата Испании на выезде сыграл вничью с «Райо Вальекано» со счетом 3:3.

В составе мадридцев отличились Федерико Вальверде, Джуд Беллингем и Родриго. У хозяев голы забили Унаи Лопес, Абдул Мамин, Иси Палазон. При этом «Реал» уступал до 39-й минуты со счетом 0:2.

После этого матча «Реал» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующей «Барселоне» одно очко. «Райо Вальекано» с 20 очками — на 13-й строчке.

Испания. Ла Лига. 17-й тур
14 дек, 23:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
3:3
Реал

ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
3
 Атлетико 16 10 5 1 30-11 35
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
6
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
10
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
13
 Р. Вальекано 16 5 5 6 18-19 20
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Хетафе 16 3 7 6 11-13 16
16
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
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 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
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