«Реал» на выезде сыграл вничью с «Райо Вальекано»

«Реал» в матче 17-го тура чемпионата Испании на выезде сыграл вничью с «Райо Вальекано» со счетом 3:3.

В составе мадридцев отличились Федерико Вальверде, Джуд Беллингем и Родриго. У хозяев голы забили Унаи Лопес, Абдул Мамин, Иси Палазон. При этом «Реал» уступал до 39-й минуты со счетом 0:2.

После этого матча «Реал» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующей «Барселоне» одно очко. «Райо Вальекано» с 20 очками — на 13-й строчке.