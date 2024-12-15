39-летний Хесус Навас эмоционально попрощался с фанатами в последнем домашнем матче за «Севилью»
Полузащитник «Севильи» Хесус Навас провел последний домашний матч за команду в игровой карьере.
Ранее 39-летний испанец объявил, что завершит карьеру в конце 2024 года. Перед матчем игрок прошел на поле через коридор почета вместе со своими сыновьями. В конце церемонии Навас расплакался. Игрок останется в клубе и займет административную должность.
Навас является воспитанником «Севильи». Вместе с клубом он выиграл два Кубка Испании, Суперкубок Испании, два Кубка УЕФА, две Лиги Европы и Суперкубок УЕФА.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|17
|12
|2
|3
|50-19
|38
|
2
|Реал
|17
|11
|4
|2
|37-16
|37
|
3
|Атлетико
|16
|10
|5
|1
|30-11
|35
|
4
|Атлетик
|17
|9
|5
|3
|26-15
|32
|
5
|Мальорка
|18
|8
|3
|7
|18-21
|27
|
6
|Вильярреал
|15
|7
|5
|3
|27-25
|26
|
7
|Осасуна
|17
|6
|7
|4
|22-25
|25
|
8
|Р. Сосьедад
|16
|7
|3
|6
|16-11
|24
|
9
|Жирона
|17
|6
|4
|7
|23-25
|22
|
10
|Севилья
|17
|6
|4
|7
|18-23
|22
|
11
|Бетис
|16
|5
|6
|5
|18-20
|21
|
12
|Сельта
|17
|6
|3
|8
|25-28
|21
|
13
|Р. Вальекано
|16
|5
|5
|6
|18-19
|20
|
14
|Лас-Пальмас
|16
|5
|3
|8
|22-27
|18
|
15
|Хетафе
|16
|3
|7
|6
|11-13
|16
|
16
|Алавес
|16
|4
|3
|9
|18-27
|15
|
17
|Леганес
|16
|3
|6
|7
|14-23
|15
|
18
|Эспаньол
|16
|4
|2
|10
|15-28
|14
|
19
|Вальядолид
|17
|3
|3
|11
|12-34
|12
|
20
|Валенсия
|15
|2
|4
|9
|13-23
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.12
|23:00
|
Вальядолид – Валенсия
|1 : 0
|14.12
|16:00
|
Эспаньол – Осасуна
|0 : 0
|14.12
|18:15
|
Мальорка – Жирона
|2 : 1
|14.12
|20:30
|
Севилья – Сельта
|1 : 0
|14.12
|23:00
|
Р. Вальекано – Реал
|3 : 3
|15.12
|16:00
|
Атлетико – Хетафе
|- : -
|15.12
|18:15
|
Алавес – Атлетик
|- : -
|15.12
|20:30
|
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
|- : -
|15.12
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|15.12
|23:00
|
Барселона – Леганес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|13
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|14
|1
|5
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