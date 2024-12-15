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Сегодня, 01:12

39-летний Хесус Навас эмоционально попрощался с фанатами в последнем домашнем матче за «Севилью»

Сергей Разин
корреспондент
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Хесус Навас.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Севильи» Хесус Навас провел последний домашний матч за команду в игровой карьере.

Ранее 39-летний испанец объявил, что завершит карьеру в конце 2024 года. Перед матчем игрок прошел на поле через коридор почета вместе со своими сыновьями. В конце церемонии Навас расплакался. Игрок останется в клубе и займет административную должность.

Навас является воспитанником «Севильи». Вместе с клубом он выиграл два Кубка Испании, Суперкубок Испании, два Кубка УЕФА, две Лиги Европы и Суперкубок УЕФА.

Хесус Навас
ФК Севилья
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Реал» на выезде сыграл вничью с «Райо Вальекано»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
3
 Атлетико 16 10 5 1 30-11 35
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
6
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
10
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
13
 Р. Вальекано 16 5 5 6 18-19 20
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Хетафе 16 3 7 6 11-13 16
16
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
17
 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
18
 Эспаньол 16 4 2 10 15-28 14
19
 Вальядолид 17 3 3 11 12-34 12
20
 Валенсия 15 2 4 9 13-23 10
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13.12 23:00
Вальядолид – Валенсия
 1 : 0
14.12 16:00
Эспаньол – Осасуна
 0 : 0
14.12 18:15
Мальорка – Жирона
 2 : 1
14.12 20:30
Севилья – Сельта
 1 : 0
14.12 23:00
Р. Вальекано – Реал
 3 : 3
15.12 16:00
Атлетико – Хетафе
 - : -
15.12 18:15
Алавес – Атлетик
 - : -
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Вильярреал – Бетис
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Барселона

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Рафинья

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Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

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Ведат Муричи

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 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

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