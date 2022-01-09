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«Бетис» удержал ничью в матче против «Райо Вальекано»

17:59
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«Райо Вальекано» и «Бетис» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Отметим, что с середины первого тайма «Бетис» играл в меньшинстве.

Команда Мануэля Пелегрини набрала 34 очка и осталась на третьем месте в турнирной таблице. «Райо» идет на 7-й строчке (31 очко).

Испания. Лига 1. 20-й тур
09 янв, 16:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
1:1
Бетис
Голы
Каналес, 45+2 (0:1), Бальиу, 70 (1:1)
Райо Вальекано
Зидан Катена Бальиу Савелич Гарсия Валентин (Гвардьола, 60 ) Комесанья Палазон (Бебе, 67 ) Трехо (Сисс, 83 ) Нтека (Альваро Гарсия, 66 ) Фалькао
Бетис
Руй Силва Бартра Алекс Морено Бельерин Гонсалес Фекир Каналес Виллиам Карвалью Родригес Борха Иглесиас (Гуардадо, 40) Тельо (Руибаль, 84)
Предупреждения
Валентин 55  -  Каналес 34, Гуардадо 45, Руй Силва 87
Удаления
Алекс Морено 33
Судьи
Руис

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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  • TopPari
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

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Интер
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1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 4
Валенсия 1
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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