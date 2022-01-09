Защитник «Барселоны» выбыл на пять недель
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия получил травму в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (1:1), сообщает пресс-служба каталонского клуба.
21-летний испанец прошел медицинское обследование, которое выявило у игрока повреждение двуглавой мышцы правого бедра.
Ориентировочные сроки восстановления Эрика Гарсия составят порядка пяти недель.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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