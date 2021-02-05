Рамос не тренировался в общей группе накануне матча с «Уэской»
19:37
Защитник «Реала» Серхио Рамос сегодня, 5 февраля, не тренировался в общей группе, сообщает Marca.
34-летний футболист пропустил три последние игры команды из-за травмы. Ожидалось, что Рамос вернется к субботней встрече 22-го тура чемпионата Испании с «Уэской». В четверг капитан даже тренировался с командой, но сейчас его участие в матче под вопросом.
В нынешнем сезоне испанец сыграл в 18 матчах и забил 3 мяча. Матч «Уэска» — «Реал» состоится 6 февраля. Начало — в 18.15 по московскому времени.
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