Рамос не тренировался в общей группе накануне матча с «Уэской»

Защитник «Реала» Серхио Рамос сегодня, 5 февраля, не тренировался в общей группе, сообщает Marca.

34-летний футболист пропустил три последние игры команды из-за травмы. Ожидалось, что Рамос вернется к субботней встрече 22-го тура чемпионата Испании с «Уэской». В четверг капитан даже тренировался с командой, но сейчас его участие в матче под вопросом.

В нынешнем сезоне испанец сыграл в 18 матчах и забил 3 мяча. Матч «Уэска» — «Реал» состоится 6 февраля. Начало — в 18.15 по московскому времени.