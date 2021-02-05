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Зидан резко ответил журналистам: «Проявите немного уважения»

19:20
Зинедин Зидан. Фото AFP
Зинедин Зидан. Фото AFP
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан резко ответил журналистам на пресс-конференции на вопрос о невыразительной игре команды и последних неудачных результатах.

«Не смешите меня. Мы заслуживаем того, чтобы продолжать борьбу в чемпионате, — цитирует Зидана Marca. — В прошлом году мы выиграли примеру. В прошлом году, а не десять лет назад.

Мы должны изменить игру, да. Должны играть лучше. Просто проявите немного уважения.

Наверное, я единственный, кто каждый день думает об увольнении. Неприятно, когда каждый раз после плохого матча мне задают такие вопросы. Я не заслуживаю такого обращения. Вы должны немного уважать наш труд».

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