Полузащитник «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа планирует перейти в «Барселону»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа планирует продолжить карьеру в «Барселоне». Игрок не собирается продлевать контракт с «орлами» и хочет перейти в каталонский клуб, сообщает Sport.es. Ранее футболист не смог заиграть в основном составе «Манчестер Юнайтед».

По информации издания, Уилфрид не просто собирается уйти из «Пэлас» свободным агентом следующим летом, а стать игроком «Барселоны».

Заа уже ведет переговоры с каталонским клубом. Испанский коллектив рассматривает 29-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара на замену Мемфису Депаю, чей контракт тоже истекает в конце сезона.

В текущем сезоне 29-летний ивуариец сыграл 12 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.