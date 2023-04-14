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Полузащитник «Атлетико» Витсель: «Сейчас я играю меньше, но продолжаю усердно работать»

Мария Гусева
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Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель высказался о своем выступлении в нынешнем сезоне.

«Я чувствую себя хорошо, настроен позитивно, — цитирует AS Витселя. — Конечно, сейчас я играю меньше, но продолжаю усердно работать каждый день и готов к тому, что мне дадут шанс. Всегда лучше, когда ты играешь, но я так же счастлив, как в первый день, когда пришел сюда. Сейчас у нас нет трех игр в неделю, физически стало легче. С января мы находимся в хорошей форме, хотим закончить сезон как можно лучше».

В нынешнем сезоне 34-летний бельгиец провел за «Атлетико» 33 матча во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей.

«Атлетико» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 57 очов в 28 матчах.

Аксель Витсель
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 28 23 3 2 53-9 72
2
 Реал 28 18 5 5 59-24 59
3
 Атлетико 28 17 6 5 45-20 57
4
 Р. Сосьедад 28 15 6 7 37-26 51
5
 Вильярреал 28 14 5 9 37-26 47
6
 Бетис 28 13 6 9 34-29 45
7
 Атлетик 28 11 7 10 38-29 40
8
 Осасуна 28 10 8 10 24-28 38
9
 Р. Вальекано 28 9 10 9 33-33 37
10
 Сельта 28 9 9 10 36-39 36
11
 Жирона 28 9 8 11 42-42 35
12
 Мальорка 28 9 7 12 25-30 34
13
 Севилья 28 8 8 12 33-44 32
14
 Кадис 28 7 10 11 23-40 31
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 Альмерия 28 8 6 14 34-48 30
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 Хетафе 28 7 9 12 27-36 30
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 Вальядолид 28 8 5 15 23-47 29
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 Валенсия 28 7 6 15 30-34 27
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 Эспаньол 28 6 9 13 34-46 27
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