Перес отреагировал на разгромную победу «Реала» над «Барселоной»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал разгромную победу над «Барселоной» (4:1) в финале Суперкубка Испании.

«Я очень доволен, потому что мы порадовали наших фанатов отличной игрой. В Саудовской Аравии много поклонников «Реала». В эту ночь они испытали радостные эмоции», — цитирует Переса Marca.