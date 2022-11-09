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Сегодня, 11:39

Перес назвал Анчелотти лучшим тренером для «Реала»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что Карло Анчелотти является лучшим тренером для мадридского клуба.

«Карло Анчелотти — лучший главный тренер для мадридского «Реала». Он идеален, так как он понимает наши ценности и идеи, благодаря чему игроки чувствуют тоже самое. У нас великолепные отношения, и он идеальный тренер для нас», — приводит слова Переса Tuttosport.

63-летний специалист возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год. В июле 2021 года он вернулся на пост главного тренера испанской команды. Под его руководством мадридцы выиграли чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

Контракт с Анчелотти рассчитан до 2024 года.

Источник: https://www.tuttosport.com/news/calcio/calcio-estero/2022/11/09-99625719/florentino_perez_esclusivo_cambiamo_il_calcio_lotter_con_tutte_le_forze/3
Карло Анчелотти
ФК Реал
Флорентино Перес
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2
 Реал 13 10 2 1 31-13 32
3
 Атлетико 13 7 3 3 21-13 24
4
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
5
 Бетис 13 7 3 3 17-9 24
6
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
7
 Р. Сосьедад 13 7 2 4 17-16 23
8
 Р. Вальекано 13 6 3 4 20-16 21
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 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
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 Мальорка 13 4 4 5 12-13 16
12
 Валенсия 13 4 4 5 19-15 16
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 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
14
 Хетафе 13 3 5 5 12-19 14
15
 Альмерия 13 4 1 8 15-22 13
16
 Эспаньол 13 2 6 5 16-21 12
17
 Сельта 13 3 2 8 14-26 11
18
 Севилья 13 2 5 6 12-20 11
19
 Кадис 13 2 5 6 8-24 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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8.11 21:00
Эльче – Жирона
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Атлетик – Вальядолид
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Осасуна – Барселона
 1 : 2
9.11 21:00
Альмерия – Хетафе
 - : -
9.11 21:00
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
9.11 22:00
Эспаньол – Вильярреал
 - : -
9.11 23:30
Мальорка – Атлетико
 - : -
10.11 21:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
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Валенсия – Бетис
 - : -
10.11 23:30
Реал – Кадис
 - : -
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Борха Иглесиас

Бетис

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Ведат Муричи

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П
Роберт Левандовски

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Барселона

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Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 11 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 6 2 0
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