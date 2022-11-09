Перес назвал Анчелотти лучшим тренером для «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что Карло Анчелотти является лучшим тренером для мадридского клуба.

«Карло Анчелотти — лучший главный тренер для мадридского «Реала». Он идеален, так как он понимает наши ценности и идеи, благодаря чему игроки чувствуют тоже самое. У нас великолепные отношения, и он идеальный тренер для нас», — приводит слова Переса Tuttosport.

63-летний специалист возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год. В июле 2021 года он вернулся на пост главного тренера испанской команды. Под его руководством мадридцы выиграли чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

Контракт с Анчелотти рассчитан до 2024 года.