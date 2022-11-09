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Хави прокомментировал состояние защитника «Барселоны» Кристенсена

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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал состояние защитника каталонского клуба Андреаса Кристенсена после матча 14-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:1).

26-летний латераль был заменен из-за повреждения во втором тайме.

«Андреас Кристенсен не травмирован. У него просто мышечная усталость, игрок недавно оправился от травмы», — сообщил испанский специалист на пресс-конференции.

В текущем сезоне датчанин принял участие в 8 матчах за каталонцев и не отметился результативными действиями.

Андреас Кристенсен
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
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 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
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Эльче – Жирона
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8.11 23:30
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9.11 21:00
Альмерия – Хетафе
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Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
9.11 22:00
Эспаньол – Вильярреал
 - : -
9.11 23:30
Мальорка – Атлетико
 - : -
10.11 21:00
Р. Вальекано – Сельта
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Валенсия – Бетис
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