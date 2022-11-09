Хави прокомментировал состояние защитника «Барселоны» Кристенсена
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал состояние защитника каталонского клуба Андреаса Кристенсена после матча 14-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:1).
26-летний латераль был заменен из-за повреждения во втором тайме.
«Андреас Кристенсен не травмирован. У него просто мышечная усталость, игрок недавно оправился от травмы», — сообщил испанский специалист на пресс-конференции.
В текущем сезоне датчанин принял участие в 8 матчах за каталонцев и не отметился результативными действиями.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|14
|12
|1
|1
|33-5
|37
|
2
|Реал
|13
|10
|2
|1
|31-13
|32
|
3
|Атлетико
|13
|7
|3
|3
|21-13
|24
|
4
|Атлетик
|14
|7
|3
|4
|24-14
|24
|
5
|Бетис
|13
|7
|3
|3
|17-9
|24
|
6
|Осасуна
|14
|7
|2
|5
|16-14
|23
|
7
|Р. Сосьедад
|13
|7
|2
|4
|17-16
|23
|
8
|Р. Вальекано
|13
|6
|3
|4
|20-16
|21
|
9
|Вильярреал
|13
|5
|3
|5
|14-10
|18
|
10
|Вальядолид
|14
|5
|2
|7
|13-21
|17
|
11
|Мальорка
|13
|4
|4
|5
|12-13
|16
|
12
|Валенсия
|13
|4
|4
|5
|19-15
|16
|
13
|Жирона
|14
|4
|4
|6
|20-22
|16
|
14
|Хетафе
|13
|3
|5
|5
|12-19
|14
|
15
|Альмерия
|13
|4
|1
|8
|15-22
|13
|
16
|Эспаньол
|13
|2
|6
|5
|16-21
|12
|
17
|Сельта
|13
|3
|2
|8
|14-26
|11
|
18
|Севилья
|13
|2
|5
|6
|12-20
|11
|
19
|Кадис
|13
|2
|5
|6
|8-24
|11
|
20
|Эльче
|14
|0
|4
|10
|10-31
|4
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|8.11
|21:00
|
Эльче – Жирона
|1 : 2
|8.11
|22:00
|
Атлетик – Вальядолид
|3 : 0
|8.11
|23:30
|
Осасуна – Барселона
|1 : 2
|9.11
|21:00
|
Альмерия – Хетафе
|- : -
|9.11
|21:00
|
Севилья – Р. Сосьедад
|- : -
|9.11
|22:00
|
Эспаньол – Вильярреал
|- : -
|9.11
|23:30
|
Мальорка – Атлетико
|- : -
|10.11
|21:00
|
Р. Вальекано – Сельта
|- : -
|10.11
|22:00
|
Валенсия – Бетис
|- : -
|10.11
|23:30
|
Реал – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|11
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|6
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|12
|1
|6
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