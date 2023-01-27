Облак: «Арбитры принимают решения в пользу «Реала». Мы уже привыкли к этому»
Голкипер «Атлетико» Ян Облак отреагировал на результат четвертьфинала Кубка Испании с «Реалом» (1:3). Он считает, что результат был несправедливым, так как главный судья не показал вторую желтую карточку хавбеку Даниелю Себальосу.
«Я думаю, что это удаление. Судья должен был удалить игрока «Реала». Он мог показать Себальосу вторую желтую карточку, когда мы вели 1:0. Но они решили так, как решили. Мы уже привыкли к этому. Было сложно, но команда боролась до конца, мы сделали все, чтобы забить гол», — цитирует Облака Marca.
Соперник «Реала» по полуфиналу станет известен после жеребьевки. Ранее победы в четвертьфинальных матчах одержали «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|17
|14
|2
|1
|36-6
|44
|
2
|Реал
|17
|13
|2
|2
|38-16
|41
|
3
|Р. Сосьедад
|18
|12
|2
|4
|28-18
|38
|
4
|Вильярреал
|18
|9
|4
|5
|21-13
|31
|
5
|Атлетико
|18
|9
|4
|5
|27-16
|31
|
6
|Бетис
|17
|8
|4
|5
|19-14
|28
|
7
|Осасуна
|18
|8
|4
|6
|18-17
|28
|
8
|Атлетик
|18
|7
|5
|6
|25-19
|26
|
9
|Р. Вальекано
|18
|7
|5
|6
|24-22
|26
|
10
|Мальорка
|18
|7
|4
|7
|15-16
|25
|
11
|Жирона
|18
|5
|6
|7
|26-28
|21
|
12
|Валенсия
|17
|5
|5
|7
|25-20
|20
|
13
|Эспаньол
|18
|4
|8
|6
|22-26
|20
|
14
|Альмерия
|18
|5
|4
|9
|20-28
|19
|
15
|Севилья
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Вальядолид
|18
|5
|2
|11
|13-28
|17
|
17
|Хетафе
|18
|4
|5
|9
|16-25
|17
|
18
|Сельта
|18
|4
|5
|9
|17-29
|17
|
19
|Кадис
|18
|3
|7
|8
|12-29
|16
|
20
|Эльче
|18
|0
|6
|12
|12-36
|6
|27.01
|23:00
|
Альмерия – Эспаньол
|- : -
|28.01
|16:00
|
Кадис – Мальорка
|- : -
|28.01
|18:15
|
Жирона – Барселона
|- : -
|28.01
|20:30
|
Севилья – Эльче
|- : -
|28.01
|23:00
|
Хетафе – Бетис
|- : -
|29.01
|16:00
|
Вальядолид – Валенсия
|- : -
|29.01
|18:15
|
Осасуна – Атлетико
|- : -
|29.01
|20:30
|
Сельта – Атлетик
|- : -
|29.01
|23:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|30.01
|23:00
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|14
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|11
|2
|1