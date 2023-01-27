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Сегодня, 10:52

Облак: «Арбитры принимают решения в пользу «Реала». Мы уже привыкли к этому»

Облак остался недоволен работой судей на матче «Реала» с «Атлетико»
Виктория Кравченко
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Голкипер «Атлетико» Ян Облак отреагировал на результат четвертьфинала Кубка Испании с «Реалом» (1:3). Он считает, что результат был несправедливым, так как главный судья не показал вторую желтую карточку хавбеку Даниелю Себальосу.

«Я думаю, что это удаление. Судья должен был удалить игрока «Реала». Он мог показать Себальосу вторую желтую карточку, когда мы вели 1:0. Но они решили так, как решили. Мы уже привыкли к этому. Было сложно, но команда боролась до конца, мы сделали все, чтобы забить гол», — цитирует Облака Marca.

Соперник «Реала» по полуфиналу станет известен после жеребьевки. Ранее победы в четвертьфинальных матчах одержали «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик».

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Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
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Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Ян Облак
ФК Атлетико
ФК Реал
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 14 2 1 36-6 44
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
12
 Валенсия 17 5 5 7 25-20 20
13
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
14
 Альмерия 18 5 4 9 20-28 19
15
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
16
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
18
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
19
 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 - : -
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 - : -
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 - : -
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 14 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 11 2 1
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