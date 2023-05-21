«Манчестер Юнайтед» интересуется Ли Кан Ином из «Мальорки»
Полузащитник «Мальорки» Ли Кан Ин попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», утверждает Relevo.
По информации источника, «Манчестер Юнайтед» уже сделал запрос по 22-летнему корейцу. При этом отмечается, что потенциальная сделка может отложиться из-за смены владельца в «МЮ».
В текущем сезоне Ли Кан Ин провел 36 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость 15 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|35
|27
|4
|4
|65-15
|85
|
2
|Реал
|34
|22
|5
|7
|70-32
|71
|
3
|Атлетико
|34
|21
|6
|7
|60-27
|69
|
4
|Р. Сосьедад
|35
|19
|8
|8
|47-32
|65
|
5
|Вильярреал
|35
|18
|6
|11
|54-36
|60
|
6
|Бетис
|34
|16
|7
|11
|43-38
|55
|
7
|Атлетик
|35
|14
|8
|13
|46-39
|50
|
8
|Жирона
|35
|13
|9
|13
|55-50
|48
|
9
|Осасуна
|34
|13
|8
|13
|32-36
|47
|
10
|Севилья
|34
|13
|8
|13
|44-49
|47
|
11
|Р. Вальекано
|35
|12
|10
|13
|42-47
|46
|
12
|Мальорка
|35
|12
|8
|15
|33-40
|44
|
13
|Альмерия
|35
|11
|6
|18
|46-61
|39
|
14
|Сельта
|35
|10
|9
|16
|40-50
|39
|
15
|Кадис
|35
|9
|11
|15
|28-50
|38
|
16
|Валенсия
|34
|10
|7
|17
|38-41
|37
|
17
|Вальядолид
|35
|10
|5
|20
|30-62
|35
|
18
|Хетафе
|35
|8
|11
|16
|31-44
|35
|
19
|Эспаньол
|35
|8
|10
|17
|44-61
|34
|
20
|Эльче
|35
|4
|8
|23
|27-65
|20
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.05
|22:00
|
Кадис – Вальядолид
|2 : 0
|20.05
|15:00
|
Жирона – Вильярреал
|1 : 2
|20.05
|17:15
|
Атлетик – Сельта
|2 : 1
|20.05
|19:30
|
Альмерия – Мальорка
|3 : 0
|20.05
|19:30
|
Хетафе – Эльче
|1 : 1
|20.05
|22:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|1 : 2
|21.05
|15:00
|
Р. Вальекано – Эспаньол
|1 : 2
|21.05
|17:15
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|21.05
|19:30
|
Валенсия – Реал
|- : -
|21.05
|22:00
|
Севилья – Бетис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|22
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|15
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|24
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|30
|2
|4
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