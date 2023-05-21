«Манчестер Юнайтед» интересуется Ли Кан Ином из «Мальорки»

Полузащитник «Мальорки» Ли Кан Ин попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», утверждает Relevo.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» уже сделал запрос по 22-летнему корейцу. При этом отмечается, что потенциальная сделка может отложиться из-за смены владельца в «МЮ».

В текущем сезоне Ли Кан Ин провел 36 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость 15 миллионов евро.