«Мальорка» победила «Гранаду» в ла лиге

«Мальорка» дома обыграла «Гранаду» в матче 29-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 85-й минуте забил защитник хозяев Антонио Райльо.

«Мальорка» (30 очков) поднялась на 14-е место в ла лиге. «Гранада» (14) потерпела третье поражение подряд и идет предпоследней в турнирной таблице.