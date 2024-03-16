Булыкин: «Забитый гол должен дать хороший импульс для Захаряна»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал первый гол полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна за испанский клуб.

Россиянин забил дебютный мяч в матче 29-го тура ла лиги против «Кадиса» (2:0).

«Забитый гол должен дать хороший импульс для того, чтобы закрепиться в основе и немного расслабиться в психологическом плане. Главное, чтобы не расслабился после забитого мяча, потому что в Европе нужно работать над собой не только в каждой игре, но и на тренировках», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета прошлого года. С того момента он провел за команду 31 матч, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

После 29 туров чемпионата Испании клуб из Сан-Себастьяна занимает шестое место, набрав 46 очков.