Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Лапорта: «После прихода Хави соперники стали чуть больше нас уважать»

00:15
Теги:

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о работе Хави в качестве главного тренера команды.

«Нам предстоит еще долгий путь. Хави очень мотивирован, у него много сил. Надеюсь, для нас все сложится хорошо. Думаю, после прихода Хави в клуб наши соперники стали чуть больше нас уважать. Теперь они знают, на что мы снова способны», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Хави возглавил команду 6 ноября. 24 ноября «Барселона» сыграла вничью с «Бенфикой» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:0). Это была первая игра клуба в еврокубках под его руководством.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211125/1001717655/laporta-rivales-xavi-volver.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=futbol

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Я согласился помочь и врезался в стену». Как гонщика «Формулы-1» вынудили разбить машину ради триумфа напарника
Источник заявил о гибели 52 человек в шахте в Кузбассе
0