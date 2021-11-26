Лапорта: «После прихода Хави соперники стали чуть больше нас уважать»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о работе Хави в качестве главного тренера команды.

«Нам предстоит еще долгий путь. Хави очень мотивирован, у него много сил. Надеюсь, для нас все сложится хорошо. Думаю, после прихода Хави в клуб наши соперники стали чуть больше нас уважать. Теперь они знают, на что мы снова способны», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Хави возглавил команду 6 ноября. 24 ноября «Барселона» сыграла вничью с «Бенфикой» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:0). Это была первая игра клуба в еврокубках под его руководством.