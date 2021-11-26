Лапорта: «После прихода Хави соперники стали чуть больше нас уважать»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о работе Хави в качестве главного тренера команды.
«Нам предстоит еще долгий путь. Хави очень мотивирован, у него много сил. Надеюсь, для нас все сложится хорошо. Думаю, после прихода Хави в клуб наши соперники стали чуть больше нас уважать. Теперь они знают, на что мы снова способны», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Хави возглавил команду 6 ноября. 24 ноября «Барселона» сыграла вничью с «Бенфикой» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:0). Это была первая игра клуба в еврокубках под его руководством.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211125/1001717655/laporta-rivales-xavi-volver.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=futbol
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