Гайя заявил о желании продлить контракт с «Валенсией»
08:35
Защитник «Валенсии» Хосе Гайя заявил, что хочет продлить контракт с клубом.
«Я всегда говорил, что «Валенсия» — это мой дом, моя любимая команда. Мне здесь очень комфортно. У меня есть контракт до 2023 года, но мы уже начали переговоры по новому соглашению», — приводит Goal со ссылкой на Las Provincias слова Гайя.
В сезоне-2021/22 Гайя провел 10 матчей за «Валенсию», на его счету 2 гола и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 35 миллионов евро. Ранее сообщалось, что 26-летним футболистом интересуется «Барселона».
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/blt303563e6fcd5ed17
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