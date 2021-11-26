Гайя заявил о желании продлить контракт с «Валенсией»

Защитник «Валенсии» Хосе Гайя заявил, что хочет продлить контракт с клубом.

«Я всегда говорил, что «Валенсия» — это мой дом, моя любимая команда. Мне здесь очень комфортно. У меня есть контракт до 2023 года, но мы уже начали переговоры по новому соглашению», — приводит Goal со ссылкой на Las Provincias слова Гайя.

В сезоне-2021/22 Гайя провел 10 матчей за «Валенсию», на его счету 2 гола и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 35 миллионов евро. Ранее сообщалось, что 26-летним футболистом интересуется «Барселона».