Лангле считает, что через несколько лет «Барселона» будет бороться за все трофеи

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле считает, что через несколько лет каталонцы будут способны бороться за любой трофей.

«Барселона» — огромный клуб. Может быть, последние годы были не очень хорошими, но через несколько лет мы — они — станем лучше и снова будем бороться за все трофеи", — цитирует Лангле The Times.

На данный момент 27-летний футболист играет в аренде в «Тоттенхэме». В «Барселону» он перешел летом 2018 года из «Севильи».