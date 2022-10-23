Лангле считает, что через несколько лет «Барселона» будет бороться за все трофеи
Защитник «Барселоны» Клеман Лангле считает, что через несколько лет каталонцы будут способны бороться за любой трофей.
«Барселона» — огромный клуб. Может быть, последние годы были не очень хорошими, но через несколько лет мы — они — станем лучше и снова будем бороться за все трофеи", — цитирует Лангле The Times.
На данный момент 27-летний футболист играет в аренде в «Тоттенхэме». В «Барселону» он перешел летом 2018 года из «Севильи».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|11
|10
|1
|0
|28-9
|31
|
2
|Барселона
|10
|8
|1
|1
|24-4
|25
|
3
|Р. Сосьедад
|11
|7
|1
|3
|16-13
|22
|
4
|Атлетико
|10
|6
|2
|2
|16-8
|20
|
5
|Бетис
|10
|6
|2
|2
|13-6
|20
|
6
|Атлетик
|10
|5
|3
|2
|19-8
|18
|
7
|Осасуна
|10
|5
|1
|4
|10-10
|16
|
8
|Р. Вальекано
|11
|4
|3
|4
|16-14
|15
|
9
|Вильярреал
|10
|4
|3
|3
|12-6
|15
|
10
|Валенсия
|11
|4
|3
|4
|18-13
|15
|
11
|Вальядолид
|11
|4
|2
|5
|11-15
|14
|
12
|Мальорка
|11
|3
|3
|5
|9-12
|12
|
13
|Альмерия
|10
|3
|1
|6
|11-17
|10
|
14
|Сельта
|10
|3
|1
|6
|11-20
|10
|
15
|Севилья
|11
|2
|4
|5
|11-18
|10
|
16
|Эспаньол
|10
|2
|3
|5
|12-17
|9
|
17
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|10-18
|9
|
18
|Жирона
|10
|2
|2
|6
|14-18
|8
|
19
|Кадис
|11
|1
|4
|6
|5-22
|7
|
20
|Эльче
|10
|0
|3
|7
|6-24
|3
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.10
|15:00
|
Р. Вальекано – Кадис
|5 : 1
|22.10
|17:15
|
Вальядолид – Р. Сосьедад
|1 : 0
|22.10
|19:30
|
Валенсия – Мальорка
|1 : 2
|22.10
|22:00
|
Реал – Севилья
|3 : 1
|23.10
|15:00
|
Эспаньол – Эльче
|- : -
|23.10
|17:15
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|23.10
|19:30
|
Жирона – Осасуна
|- : -
|23.10
|19:30
|
Вильярреал – Альмерия
|- : -
|23.10
|22:00
|
Барселона – Атлетик
|- : -
|24.10
|22:00
|
Сельта – Хетафе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|8
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|5
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|9
|1
|5
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