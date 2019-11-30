Куртуа остался в запасе «Реала» на матч с «Алавесом»

«Реал» назвал стартовый состав команды на матч 15-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Голкипер Тибо Куртуа остался в запасе. В воротах сыграет Альфонс Ареола.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитау, Рамос, Марселу, Кроос, Каземиру, Модрич, Иско, Бензема, Бэйл.

Матч «Реал» — «Алавес» начнется в 15.00 по московскому времени.

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