Куртуа остался в запасе «Реала» на матч с «Алавесом»
14:15
«Реал» назвал стартовый состав команды на матч 15-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Голкипер Тибо Куртуа остался в запасе. В воротах сыграет Альфонс Ареола.
?? Our starting XI to face @Alaves!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/kZttxb42RI— Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) November 30, 2019
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитау, Рамос, Марселу, Кроос, Каземиру, Модрич, Иско, Бензема, Бэйл.
Матч «Реал» — «Алавес» начнется в 15.00 по московскому времени.
Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...