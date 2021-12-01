«Севилья» в дополнительное время обыграла «Кордову» в Кубке Испании

В матче 1/64 финала Кубка Испании «Севилья» на выезде победила «Кордову» (1:0).

Для победы гостям понадобилось дополнительное время. Единственный мяч на 108-й минуте забил Лукас Окампос. Соперник «Севильи» по следующей стадии определится после жеребьевки.

Кубок Испании

1/64 финала

«Кордова» — «Севилья» — 0:1 д. в. (0:0, 0:0)

Гол: Окампос, 108

«Менсахеро» — «Сарагоса» — 0:1 (0:0)

«Бергантиньос» — «Туделано» — 2:0 (1:0)

«Альхесирас» — «Унионистас» — 1:2 (0:2)

«Бреа» — «Ибица» — 0:2 (0:1)

«Химнастика Сеговиана» — «Мальорка» — 0:2 (0:0)

«Соларес» — «Эспаньол» — 2:3 (0:2)