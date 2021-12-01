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Сетьен получит от «Барселоны» 4 миллиона евро компенсации за увольнение

16:43
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Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен спустя 5 месяцев после увольнения получит компенсацию.

Как сообщает Cadena Ser, каталонский клуб выплатит 63-летнему тренеру 4 миллиона евро неустойки за досрочное расторжение контракта.

В сентябре СМИ заявляли, что испанский специалист подал в суд на клуб и может получить 14 миллионов евро компенсации.

13 января 2020 года «Барса» назначила Сетьена на пост главного тренера, а 17 августа уволила после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в Лиге чемпионов.

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Анна Горшкова все материалы автора
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