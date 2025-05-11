Мбаппе установил рекорд «Реала» по голам в дебютном сезоне

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче с «Барселоной» в 35-м туре ла лиги.

Француз забил 37-й и 38-й голы в этом сезоне и установил рекорд мадридского клуба по количеству мячей в дебютном сезоне. Ранее лучший результат принадлежал чилийцу Ивану Саморано — 37 голов в 45 матчах в сезоне-1992/93.

На счету Мбаппе в этом сезоне 38 голов и 5 результативных передач в 53 матчах.