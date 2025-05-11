«Барселона» — «Реал»: Гарсия сократил отставание каталонцев

«Барселона» отыграла один мяч в домашнем матче с «Реалом» в 35-м туре ла лиги — 1:2.

Гол на 19-й минуте забил Эрик Гарсия. Результативной передачей отметился Ферран Торрес.