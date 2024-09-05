Карвахаль — о словах Винисиуса: «Испания не заслуживает того, чтобы у нее забирали ЧМ-2030»

Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль отреагировал на слова партнера по «Реалу» Винисиуса Жуниора. Ранее форвард заявил, что Испания не должна быть организатором чемпионата мира — 2030, поскольку в ней много расизма.

«Мы выступаем против любого проявления расизма. Я знаю, от чего страдает Винисиус. Мы поддерживаем его внутри клуба и публично. Я считаю, ла лига совершенствует свой регламент для борьбы с расизмом.Кроме того, мне кажется, за вычетом небольшой группы людей, Испания — страна разнообразия и уважения, это не расистская страна. Она не заслуживает того, чтобы у нее отобрали чемпионат мира», — приводит слова Карвахаля Marca.

ЧМ-2030 должен пройти в Испании, Марокко и Португалии. Также по одному матчу запланировано в Парагвае, Уругвае и Аргентине.