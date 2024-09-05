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Карвахаль — о словах Винисиуса: «Испания не заслуживает того, чтобы у нее забирали ЧМ-2030»

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Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль отреагировал на слова партнера по «Реалу» Винисиуса Жуниора. Ранее форвард заявил, что Испания не должна быть организатором чемпионата мира — 2030, поскольку в ней много расизма.

«Мы выступаем против любого проявления расизма. Я знаю, от чего страдает Винисиус. Мы поддерживаем его внутри клуба и публично. Я считаю, ла лига совершенствует свой регламент для борьбы с расизмом.Кроме того, мне кажется, за вычетом небольшой группы людей, Испания — страна разнообразия и уважения, это не расистская страна. Она не заслуживает того, чтобы у нее отобрали чемпионат мира», — приводит слова Карвахаля Marca.

ЧМ-2030 должен пройти в Испании, Марокко и Португалии. Также по одному матчу запланировано в Парагвае, Уругвае и Аргентине.

Винисиус Жуниор
Даниэль Карвахаль
ФК Реал
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 Барселона 4 4 0 0 13-3 12
2
 Атлетико 4 2 2 0 6-2 8
3
 Вильярреал 4 2 2 0 9-7 8
4
 Реал 4 2 2 0 7-2 8
5
 Жирона 4 2 1 1 7-4 7
6
 Алавес 4 2 1 1 5-3 7
7
 Осасуна 4 2 1 1 5-7 7
8
 Сельта 4 2 0 2 10-9 6
9
 Мальорка 4 1 2 1 2-2 5
10
 Леганес 4 1 2 1 3-3 5
11
 Вальядолид 4 1 1 2 1-10 4
12
 Р. Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
13
 Р. Сосьедад 4 1 1 2 3-4 4
14
 Эспаньол 4 1 1 2 2-3 4
15
 Атлетик 4 1 1 2 3-4 4
16
 Хетафе 3 0 3 0 1-1 3
17
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 4-7 2
18
 Севилья 4 0 2 2 3-6 2
19
 Бетис 3 0 2 1 1-3 2
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