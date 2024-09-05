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Сегодня, 13:33

Нико Уильямс грубо ответил фанату на предложение перейти в «Реал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс грубо отреагировал на предложение болельщика о переходе в мадридский «Реал», сообщает Cadena SER.

По информации источника, фанат обратился к 22-летнему футболисту на открытой тренировке «Атлетика», которая проходила 3 сентября.

«В следующем году в «Реал», Нико!», — крикнул болельщик. «Иди к черту, ублюдок», — ответил Уильямс.

В летнее трансферное окно сообщалось, что вингер близок к трансферу в «Барселону», но в итоге переход не состоялся.

В текущем сезоне Уильямс провел 4 матча за «Атлетик» в ла лиге, не отметившись результативными действиями.

Нико Уильямс
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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 Барселона 4 4 0 0 13-3 12
2
 Атлетико 4 2 2 0 6-2 8
3
 Вильярреал 4 2 2 0 9-7 8
4
 Реал 4 2 2 0 7-2 8
5
 Жирона 4 2 1 1 7-4 7
6
 Алавес 4 2 1 1 5-3 7
7
 Осасуна 4 2 1 1 5-7 7
8
 Сельта 4 2 0 2 10-9 6
9
 Мальорка 4 1 2 1 2-2 5
10
 Леганес 4 1 2 1 3-3 5
11
 Вальядолид 4 1 1 2 1-10 4
12
 Р. Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
13
 Р. Сосьедад 4 1 1 2 3-4 4
14
 Эспаньол 4 1 1 2 2-3 4
15
 Атлетик 4 1 1 2 3-4 4
16
 Хетафе 3 0 3 0 1-1 3
17
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 4-7 2
18
 Севилья 4 0 2 2 3-6 2
19
 Бетис 3 0 2 1 1-3 2
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