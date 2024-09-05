Нико Уильямс грубо ответил фанату на предложение перейти в «Реал»

Полузащитник «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс грубо отреагировал на предложение болельщика о переходе в мадридский «Реал», сообщает Cadena SER.

По информации источника, фанат обратился к 22-летнему футболисту на открытой тренировке «Атлетика», которая проходила 3 сентября.

«В следующем году в «Реал», Нико!», — крикнул болельщик. «Иди к черту, ублюдок», — ответил Уильямс.

В летнее трансферное окно сообщалось, что вингер близок к трансферу в «Барселону», но в итоге переход не состоялся.

В текущем сезоне Уильямс провел 4 матча за «Атлетик» в ла лиге, не отметившись результативными действиями.