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Сегодня, 20:09

«Кадис» вырвал победу у «Вильярреала»

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Кадис» — «Вильярреал» — 1:0.
Фото ФК «Вильярреал»

«Кадис» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании победил «Вильярреал» со счетом 1:0.

Единственный гол на 90-й минуте встречи забил Рубен Собрино.

«Вильярреал» занимает седьмое место в турнирной таблице примеры. «Кадис» — на 17-м месте.

Напомним, что «Вильярреал» выбил из Лиги чемпионов «Ювентус». В четвертьфинале команда сыграет с «Баварией» (первый матч пройдет 6 апреля).

Испания. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 18:15. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
1:0
Вильярреал
Голы
Собрино, 90 (1:0)
Кадис
Ледесма Эспино Чуст Эрнандес Акапо Идрисси (Фали, 90) Сан Эметерио (Собрино, 67) Алькарас Алехо (Хосе Мари, 67) Негредо Лосано (Лукас, 62)
Вильярреал
Серхио Асенхо Педраса Пау Торрес Манди Марио Гаспар Чиквуэзе (Пино, 71) Иборра (Капуэ, 46) Парехо (Коклен, 46) Мойсес Гомес (Груневелд, 46) Диа (Морено, 62) Ло Сельсо
Предупреждения
Лосано 31’, Идрисси 48’, Сан Эметерио 55’  -  Пау Торрес 31’, Капуэ 48’
Судьи
Эрнандес-Эрнандес (Испания)

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Ростов 0
1-й тайм

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 6
Рубин 1
Матч завершен

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
ФК Вильярреал
ФК Кадис
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Сельта» и «Бетис» голов не забили

Чемпионат Испании: «Реал» — «Барселона», «Севилья» — «Реал Сосьедад» и другие матчи 29-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 28 20 6 2 59-21 66
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
4
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 28 13 8 7 29-29 47
7
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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18.03 23:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
19.03 16:00
Алавес – Гранада
 2 : 3
19.03 18:15
Эльче – Валенсия
 0 : 1
19.03 20:30
Осасуна – Леванте
 3 : 1
19.03 23:00
Р. Вальекано – Атлетико
 0 : 1
20.03 16:00
Эспаньол – Мальорка
 1 : 0
20.03 18:15
Кадис – Вильярреал
 - : -
20.03 18:15
Сельта – Бетис
 0 : 0
20.03 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
20.03 23:00
Реал – Барселона
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

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Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 7
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Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
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Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 22 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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