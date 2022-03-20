«Кадис» вырвал победу у «Вильярреала»

«Кадис» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании победил «Вильярреал» со счетом 1:0.

Единственный гол на 90-й минуте встречи забил Рубен Собрино.

«Вильярреал» занимает седьмое место в турнирной таблице примеры. «Кадис» — на 17-м месте.

Напомним, что «Вильярреал» выбил из Лиги чемпионов «Ювентус». В четвертьфинале команда сыграет с «Баварией» (первый матч пройдет 6 апреля).