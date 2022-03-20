20 марта, в воскресенье, мадридский «Реал» сыграет с «Барселоной» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Класико пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Барселона». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа ОККО. Эфир стартует в 22.40.

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе после 28 туров 66 очков. Команда Хави идет на четвертом месте с 51 очком. У каталонцев есть еще один матч в запасе.