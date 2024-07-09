Источник: Кошта может заменить Лунина в «Реале»
Вратарь «Порту» и сборной Португалии Диогу Кошта может перейти в «Реал», сообщает As.
Ранее появилась информация, что голкипер «сливочных» Андрей Лунин не хочет быть вторым номером в мадридской команде и, скорее всего, покинет ее. По информации источника, в ближайшие семь дней его агент Жорже Мендеш встретится с представителями «Реала». Он собирается предложить белым нескольких кандидатов на замену Лунину, одним из них может стать Кошта.
В минувшем сезоне 25-летний Лунин провел 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча и 12 раз сыграл на ноль. Его соглашение с «Реалом» рассчитано до июня 2025 года.
24-летний Кошта находится в системе «Порту» с 2011 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 45 матчах за португальскую команду, пропустив 38 мячей и 17 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
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19
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20
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Бетис – Жирона
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Мальорка – Реал
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Лас-Пальмас – Севилья
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Вильярреал – Атлетико
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Валенсия – Барселона
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