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Агент Монтеса: «Ни один клуб РПЛ не проявляет интерес к Сесару»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Серхио Визуете ответил на вопрос о будущем центрального защитника «Альмерии» Сесара Монтеса.

«Новостей пока нет. На данный момент ни один клуб РПЛ не проявляет интерес к Сесару», — цитирует «РБ Спорт» Визуете.

В сезоне-2023/24 Монтес отыграл за «Альмерию» 22 матча. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2028 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-montesa-na-danny-j-moment-interesa-iz-rossii-net/
ФК Альмерия
Сесар Монтес
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