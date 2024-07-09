Агент Монтеса: «Ни один клуб РПЛ не проявляет интерес к Сесару»
Агент Серхио Визуете ответил на вопрос о будущем центрального защитника «Альмерии» Сесара Монтеса.
«Новостей пока нет. На данный момент ни один клуб РПЛ не проявляет интерес к Сесару», — цитирует «РБ Спорт» Визуете.
В сезоне-2023/24 Монтес отыграл за «Альмерию» 22 матча. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2028 года.
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