Агент Монтеса: «Ни один клуб РПЛ не проявляет интерес к Сесару»

Агент Серхио Визуете ответил на вопрос о будущем центрального защитника «Альмерии» Сесара Монтеса.

«Новостей пока нет. На данный момент ни один клуб РПЛ не проявляет интерес к Сесару», — цитирует «РБ Спорт» Визуете.

В сезоне-2023/24 Монтес отыграл за «Альмерию» 22 матча. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2028 года.