Испанский комментатор называл украинца Цыганкова россиянином во время матча ла лиги

Комментатор телеканала Movistar назвал украинского защитника «Жироны» Виктора Цыганкова россиянином во время матча первого тура ла лиги против «Райо Вальекано» (1:3), сообщает портал Footboom.

Отмечается, что по ходу встречи комментатор также неоднократно неправильно называл фамилию футболиста — «Пысанков».

27-летний украинец отметился в игре результативной передачей. Цыганков выступает за «Жирону» с января 2023 года. За это время на его счету 86 матчей за испанскую команду во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 19 результативными передачами.